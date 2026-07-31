Исследование: Россияне стали инвестировать из-за страха потерять доход

В список причин для инвестирования также вошли интерес к грамотному управлению финансами, возможность обеспечить подходящую пенсию, желание выйти на уровень финансовой независимости.

Самыми активными инвесторами стали предприниматели (24%). Второе место в списке заняли специалисты IT-сферы (20,5%), а замкнули ТОП-3 инженеры и технические специалисты (15,5%). Также инвестировать стали представители строительства, медицины, финансового сектора, транспорта, логистики, сферы обслуживания, госструктур и других профессий.

Исследователи отметили, что участники опроса уже не воспринимают инвестиции как хобби - для многих они становятся «образом жизни» и «необходимостью».

Ранее в ВТБ предупредили, что мошенники стали чаще использовать схемы обмана, связанные с инвестициями, криптовалютой и зарубежными финансовыми сервисами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

