Россиянам посоветовали обсуждать звонки от мошенников в групповых чатах

По её мнению, такие платформы позволяют обмениваться скриншотами переписок и пересказов звонков от предполагаемых аферистов, что позволит защититься от них.

Эксперт указала, что в ходе обмена полезной информацией каждый может внести свой уникальный опыт.

«Именно разнообразие участников — по возрасту, профессии, цифровой грамотности — создает эффект, при котором мошенническая схема неизбежно натыкается на чье-то критическое замечание», - подчеркнула Барматова.

Она добавила, что человек, который хотя бы один раз предупредит других, тем самым повышает и собственную устойчивость к будущим атакам.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете, чтобы предостеречь детей от вербовщиков и мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

