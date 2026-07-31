Россиянам посоветовали обсуждать звонки от мошенников в групповых чатах
Одним из способов защиты от мошенников являются групповые чаты в мессенджерах. Об этом «Газете.Ru» заявила доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова.
По её мнению, такие платформы позволяют обмениваться скриншотами переписок и пересказов звонков от предполагаемых аферистов, что позволит защититься от них.
Эксперт указала, что в ходе обмена полезной информацией каждый может внести свой уникальный опыт.
«Именно разнообразие участников — по возрасту, профессии, цифровой грамотности — создает эффект, при котором мошенническая схема неизбежно натыкается на чье-то критическое замечание», - подчеркнула Барматова.
Она добавила, что человек, который хотя бы один раз предупредит других, тем самым повышает и собственную устойчивость к будущим атакам.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете, чтобы предостеречь детей от вербовщиков и мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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