Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН выразил мнение, что мессенджер Telegram полностью заблокируют до конца года, а также дал совет рекламодателям активнее перебираться на другие площадки.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.