Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело против Лукашенко

Офис президента Украины обратился в генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть перспективы возбуждения уголовного дела против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Укринформ и представителя ведомства Марьяну Гайовскую-Ковбасюк.

Указанное обращение зарегистрировали 30 июля, однако на текущий момент никакие уголовные производства на его основе не возбуждались.

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Ранее в офис Зеленского поступило письмо от представителей белорусской оппозиции с требованием дать правовую оценку действиям властей Белоруссии из-за якобы поддержки России в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Украинские СМИ уже писали ранее о подобных планах официального Киева в отношении Александра Лукашенко. В ответ на эти публикации пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отметила, что в Минске ничего не знают о таких намерениях и эта тема их совершенно не беспокоит.

Ранее западные СМИ писали, что украинские угрозы в отношении Белоруссии напоминают тактику давления на соседние страны времен Третьего Рейха, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко

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