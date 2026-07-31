Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело против Лукашенко

Офис президента Украины обратился в генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть перспективы возбуждения уголовного дела против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Укринформ и представителя ведомства Марьяну Гайовскую-Ковбасюк.

Указанное обращение зарегистрировали 30 июля, однако на текущий момент никакие уголовные производства на его основе не возбуждались.