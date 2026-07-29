Глава ФНС рассказал, сколько принесло бюджету повышение НДС

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным он отметил, что общий объем бюджетных доходов составил 31 трлн рублей. По словам Егорова, это на 8% больше показателя 2025 года.

Глава ФНС также указал, что одной из причин роста доходов стало снижение порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Так, предприниматели с доходом от 20 млн до 60 млн рублей внесли 108 млрд рублей НДС, а бизнесмены с доходом от 60 до 450 млн — 415 млрд рублей.

Как пишет RT, Егоров добавил, что 90% поступлений консолидированного бюджета - ненефтегазовые доходы, в ФНС прогнозируют их дальнейший рост.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что в России нельзя повышать НДС, но необходимо перейти к прогрессивной шкале в рамках НДФЛ, чтобы повысить налоги для богатых.

