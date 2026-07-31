В России заочно арестовали дочь Бориса Немцова

Дочь политика Бориса Немцова журналистку Жанну Немцову заочно арестовали на два месяца. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

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В отношении Немцовой в РФ возбуждено уголовное дело. Журналистку обвиняют в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации... либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации», — уточнили в суде.

Также Немцову объявили в розыск.

Ранее в Госдуме был принят закон, разрешающий арест имущества релокантов за правонарушения против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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