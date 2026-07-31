В России заочно арестовали дочь Бориса Немцова
Дочь политика Бориса Немцова журналистку Жанну Немцову заочно арестовали на два месяца. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.
В отношении Немцовой в РФ возбуждено уголовное дело. Журналистку обвиняют в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации... либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации», — уточнили в суде.
Также Немцову объявили в розыск.
Ранее в Госдуме был принят закон, разрешающий арест имущества релокантов за правонарушения против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело против Лукашенко
- Работающих удаленно россиян предупредили о новых схемах мошенников
- Врач раскрыл, что нужно проверить в организме, если хрустят суставы
- В России заочно арестовали дочь Бориса Немцова
- Исследование: Россияне стали инвестировать из-за страха потерять доход
- Сахарное яблочко: Почему важно не превышать норму фруктов и орехов в день
- Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
- Россиянам посоветовали обсуждать звонки от мошенников в групповых чатах
- Налоговая ласточка: Как будут следить за доходами и расходами россиян
- Не повод для паники: Технические посадки на авиарейсах назвали нормой