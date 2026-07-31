Врач раскрыл, что нужно проверить в организме, если хрустят суставы

Виктор Шахнович заявил, что хруст шеей не приведет к повреждению позвоночной артерии, однако этот признак указывает, что необходимо сдать важные анализы.

Хруст в суставах — первый признак нехватки коллагена в организме. Об этом НСН рассказал невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

Привычка резко поворачивать шею до характерного щелчка может привести к повреждению позвоночной артерии и в редких случаях стать причиной ишемического инсульта. Об этом рассказал невролог, основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев, пишут «Известия». Шахнович не согласился с радикальным заявлением коллеги.

«Во‑первых, позвоночная артерия не столь уязвима, чтобы поворот шеи сразу вызывал изменение кровотока в позвоночных артериях. Она идёт в костном канале. А само это явление — хруст в суставах — это первый симптом, говорящий о том, что нужно задуматься о своём обмене веществ, в частности о коллагене. Коллаген — это основной элемент, который должен получать организм, потому что в 40 лет прекращается собственный синтез коллагена. Дальше его нужно восполнять. Когда мы говорим про здоровый образ жизни, это не только бежать в спортзал и тратить свои аминокислоты, микроэлементы и коллаген, а всё‑таки понимать своё митохондриальное здоровье, то есть здоровье клетки», — рассказал он.

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Также Шахнович посоветовал обязательно сдавать набор анализов, чтобы поддерживать свое здоровье.

«Совет основной сдать ежегодный биохимический анализ крови, с микроэлементами, с витаминами, с аминокислотами, хотя бы основными: аргинин, глутамин, глутатион, Q10, B12, D», — рассказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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