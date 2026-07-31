Хруст в суставах — первый признак нехватки коллагена в организме. Об этом НСН рассказал невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

Привычка резко поворачивать шею до характерного щелчка может привести к повреждению позвоночной артерии и в редких случаях стать причиной ишемического инсульта. Об этом рассказал невролог, основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев, пишут «Известия». Шахнович не согласился с радикальным заявлением коллеги.

«Во‑первых, позвоночная артерия не столь уязвима, чтобы поворот шеи сразу вызывал изменение кровотока в позвоночных артериях. Она идёт в костном канале. А само это явление — хруст в суставах — это первый симптом, говорящий о том, что нужно задуматься о своём обмене веществ, в частности о коллагене. Коллаген — это основной элемент, который должен получать организм, потому что в 40 лет прекращается собственный синтез коллагена. Дальше его нужно восполнять. Когда мы говорим про здоровый образ жизни, это не только бежать в спортзал и тратить свои аминокислоты, микроэлементы и коллаген, а всё‑таки понимать своё митохондриальное здоровье, то есть здоровье клетки», — рассказал он.