Сахарное яблочко: Почему важно не превышать норму фруктов и орехов в день
Марият Мухина напомнила, что даже безобидные яблоки содержат много углеводов, которыми не стоит объедаться.
Даже 500 граммов фруктов в день — это перебор для организма, так как в них содержится сахар, а в орехах – токсины. Об этом НСН рассказал врач-диетолог Марият Мухина.
Диетолог посоветовала есть не больше 30 граммов орехов в день. Такой совет дала врач-эндокринолог и диетолог Елизавета Дзантиева, передают «Известия». По ее словам, ограничений также требуют фрукты и мед — в день их можно съедать до 500 граммов фруктов, включая яблоки, а меда — 10–15 граммов. Мухина подтвердила, что граммовку лучше не превышать.
«Вообще, мы должны потреблять в день не больше 600 граммов овощей, причём разных, чтобы нормально работал кишечник и при этом мы были в безопасности от пестицидов и нитратов. И вот если из этих 600 граммов 500 граммов — фрукты, то, значит, на все остальные углеводы у нас остаётся 100 граммов. Мы не должны забывать, что фрукты — это тоже углеводы. Орехов должно быть 30 граммов, потому что они содержат лигнаны — это токсины, которые тоже накапливаются в организме. Ну и 15 граммов мёда — это 3 чайные ложки. Если мы хотим, чтобы пища была лекарством, то мы должны соблюдать эти дозы. 500 граммов фруктов — это даже многовато. По сути, нам можно 200 граммов фруктов утром с творогом или с кашей. И всё это ещё сопровождать не хлебом, а именно отрубями», — рассказала она.
При этом она напомнила, что даже яблоко, лежащее постоянно под рукой на столе, на деле не такое полезное, каким кажется на первый взгляд.
«Да, это такой опасный момент, потому что в яблоке тоже содержится чайная ложка сахара. Это тоже углеводы, только этот сахар всасывается не так быстро, там не такой высокий гликемический индекс. В этом плане опасны сухофрукты, потому что гликемический индекс сахара это 100, а гликемический индекс финика это 108. Некоторые сухофрукты даже опаснее, чем сахар», — подытожила она.
Ранее гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов заявил НСН, что многие люди считают, что не переносят лактозу, но за этим убеждением могут скрываться болезни кишечника, поэтому необходимо провериться у врача после неприятной реакции.
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