Даже 500 граммов фруктов в день — это перебор для организма, так как в них содержится сахар, а в орехах – токсины. Об этом НСН рассказал врач-диетолог Марият Мухина.

Диетолог посоветовала есть не больше 30 граммов орехов в день. Такой совет дала врач-эндокринолог и диетолог Елизавета Дзантиева, передают «Известия». По ее словам, ограничений также требуют фрукты и мед — в день их можно съедать до 500 граммов фруктов, включая яблоки, а меда — 10–15 граммов. Мухина подтвердила, что граммовку лучше не превышать.

«Вообще, мы должны потреблять в день не больше 600 граммов овощей, причём разных, чтобы нормально работал кишечник и при этом мы были в безопасности от пестицидов и нитратов. И вот если из этих 600 граммов 500 граммов — фрукты, то, значит, на все остальные углеводы у нас остаётся 100 граммов. Мы не должны забывать, что фрукты — это тоже углеводы. Орехов должно быть 30 граммов, потому что они содержат лигнаны — это токсины, которые тоже накапливаются в организме. Ну и 15 граммов мёда — это 3 чайные ложки. Если мы хотим, чтобы пища была лекарством, то мы должны соблюдать эти дозы. 500 граммов фруктов — это даже многовато. По сути, нам можно 200 граммов фруктов утром с творогом или с кашей. И всё это ещё сопровождать не хлебом, а именно отрубями», — рассказала она.