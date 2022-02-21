«Запретами ничего не добиться»: Драгунский о регулировании криптовалют в России
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют. "Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.
Денис Драгунский: «Я не специалист ни в области IT, ни тем более в области финансов и экономики. Но мне кажется, что цифровые валюты - это новая реальность и просто запретами здесь ничего не сделаешь. Наоборот, мне кажется, что нужно регулировать, а не запрещать. Этот запрет выглядит так же странно, как в 1957 году после запуска спутника в космос президиумом Верховного Совета было запрещено дальнейшее исследование космоса», - сравнил писатель.
В Германии предрекли удар по своей экономике из-за санкций против России
Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против России в случае вторжения на Украину, нанесут серьезный ущерб экономике Германии, признался вице-канцлер страны Роберт Хабек
Денис Драгунский: «В этом признании нет на самом деле большого секрета. Любое мероприятие такого рода, начиная с экономических санкций и кончая, страшно сказать, войной, это всегда трудности, неудобства и ущерб для того, кто их проводит», - отметил собеседник.
В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет
Находка позволила сделать ученым новое открытие — строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.
Денис Драгунский: «Вообще, конечно, это сенсация, великое археологическое открытие! Потому что древнеегипетская цивилизация по самым оптимистическим подсчетам насчитывает 6-7 тысяч лет назад. И то не известно, сохранились ли толковые здания той эпохи, а тут 9 тысяч лет! Это великое открытие, которое позволит нам по-новому взглянуть на историю всего человечества», - резюмировал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Шольц в разговоре с Путиным осудил планы по признанию ДНР и ЛНР
- Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%
- Врач рассказал, как «омикрон» влияет на уши
- Агрегатор такси DiDi заявил об уходе с рынков России и Казахстана
- Путин: Решение по ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля
- Патрушев призвал признать суверенитет ДНР и ЛНР
- Финский лыжник отморозил пенис на Олимпиаде и проиграл Большунову
- Медведев сравнил Донбасс с Южной Осетией
- Козак заявил, что Россия тратит на Донбасс «астрономические суммы»
- «Провидец»: Политолог объяснил предупреждение Жириновского о 4 часах 22 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru