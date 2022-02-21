«Запретами ничего не добиться»: Драгунский о регулировании криптовалют в России

Денис Драгунский: «Я не специалист ни в области IT, ни тем более в области финансов и экономики. Но мне кажется, что цифровые валюты - это новая реальность и просто запретами здесь ничего не сделаешь. Наоборот, мне кажется, что нужно регулировать, а не запрещать. Этот запрет выглядит так же странно, как в 1957 году после запуска спутника в космос президиумом Верховного Совета было запрещено дальнейшее исследование космоса», - сравнил писатель.

