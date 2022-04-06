Центробанк предупредил об угрозе замещения рубля криптовалютами

Криптовалюты станут средством платежа в случае массового приобретения россиянами и могут заместить рубль. Об этом говорится в ответе первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина по регулированию криптовалютного рынка.

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Как отметила Юдаева, при массовом приобретении криптовалюты возможно также расширение теневой экономики и сокращение налоговых поступлений. Собственные вложения финансовых организаций в криптовалюты повысят их рыночные риски, а падение курса криптовалют либо использование связанных с ними мошеннических создадут реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

«Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости ответ Центробанка.

В регуляторе подчеркнули, что все перечисленное снизит устойчивость финансового сектора и потребует докапитализации банков при реализации рисков.

Кроме того, ЦБ отмечает, что легализация оборота криптовалют приведет к тому, что граждане начнут вкладываться в высокоспекулятивный инструмент — фактически финансовую пирамиду, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости
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