«Пересылка платежей и телекс»: Экс-глава Центробанка о работе Сбербанка без SWIFT

Для Сбербанка практически ничего не изменится при введении новых санкций, заявил в эфире НСН Сергей Дубинин. 

Если страны Евросоюза отключат Сбербанк от системы SWIFT, то обойти такой запрет можно будет при помощи каналов телексной связи и пересылки платежных документов, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне в Сбербанке сообщили, что отключение банка от международной межбанковской системы информации и совершения платежей SWIFT не повлияет на его работу. Сергей Дубинин отметил, что проблемы в работе будут, но далеко не значительные.

«Отключение от системы SWIFT может создавать определенные проблемы для расчетов даже в валютах тех стран, которые не присоединилась к санкциям. Если пытаться делать проводки через SWIFT в национальных валютах, то это будет невозможно. Нужно будет использовать другие схемы расчетов: и в рупиях, и в шекелях. Но эти трудности можно обойти, используя систему телекса связи или договорившись о пересылке соответствующих платежных документов. Ничего значительно для Сбербанка не изменится. Внутри страны система SWIFT не используется, у нас система быстрых платежей и другие расчетные системы Центробанка», - сказал Дубинин.

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При этом он отметил, что отключение от SWIFT будет являться для Сбербанка лишь дополнительным запретом на расчеты в свободно конвертируемых валютах.

«Уже ранее Сбербанк был включен в санкционные списки, в частности в список SDN. Банки, которые включены в этот список, были уже отключены от расчетов по корреспондентским счетам с европейскими и американскими банками как в долларах, так и в евро. Поэтому система SWIFT – это некий дополнительный запрет на расчеты в свободно конвертируемых валютах», - резюмировал Дубинин.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Санкции ЕССбербанкРоссия
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