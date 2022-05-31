«Пересылка платежей и телекс»: Экс-глава Центробанка о работе Сбербанка без SWIFT

Накануне в Сбербанке сообщили, что отключение банка от международной межбанковской системы информации и совершения платежей SWIFT не повлияет на его работу. Сергей Дубинин отметил, что проблемы в работе будут, но далеко не значительные.

«Отключение от системы SWIFT может создавать определенные проблемы для расчетов даже в валютах тех стран, которые не присоединилась к санкциям. Если пытаться делать проводки через SWIFT в национальных валютах, то это будет невозможно. Нужно будет использовать другие схемы расчетов: и в рупиях, и в шекелях. Но эти трудности можно обойти, используя систему телекса связи или договорившись о пересылке соответствующих платежных документов. Ничего значительно для Сбербанка не изменится. Внутри страны система SWIFT не используется, у нас система быстрых платежей и другие расчетные системы Центробанка», - сказал Дубинин.