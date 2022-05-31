«Операции с валютой затруднительны»: Чем грозит Сбербанку отключение от SWIFT

Экономист Евгений Коган рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как скажется на работе Сбера отключение от международной системы в рамках санкций ЕС. 

В случае попадания банка под блокирующие санкции или закрытие SWIFT, у него возникает большая проблема в части работы с валютой и международными транзакциями, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Ранее Евросоюз согласовал решение отключить Сбербанк от международной межбанковской системы (SWIFT) в рамках шестого пакета санкций против России.

«Если финансовые организации отключены от SWIFT или находятся под блокирующими санкциями, как Сбербанк, то для них затруднительны любые операции с валютой. Что касается рублёвого пространства, здесь проблем никаких нет, и Сбербанк может продолжать свою деятельность на финансовом рынке страны. На клиентах, которые работают в рублёвом пространстве, это никак не отразится. Проблемы возникают при международных транзакциях», - пояснил эксперт.

«Нефтяной шок и добивание Сбера»: Евросоюз подготовил для России шестой пакет санкций

В самом Сбербанке заявили, что работают в штатном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, поскольку основные ограничения уже действуют. Однако, по словам Евгения Когана, в данном случае не все так просто.

«Проблема отключения от SWIFT может решаться по-разному – либо через корреспондентские счета Сбера в других российских банках, которые не отключены от международной межбанковской системы, либо ещё как-то. Однако, в любом случае, здесь возможны большие проблемы, потому что банки, которые будут активно помогать Сберу проводить платежи, имеют шансы сами попасть под санкции. Клиенты, которые работают на международных площадках, например, занимаются экспортом и импортом, будут вынуждены искать иные варианты функционирования», - объяснил он.

В Сбербанке подчеркнули, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться в стандартном режиме. Против него уже действуют блокирующие санкции США, а также британские ограничительные меры.

В марте ЕС отключил от международной межбанковской системы семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкцииСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры