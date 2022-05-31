«Операции с валютой затруднительны»: Чем грозит Сбербанку отключение от SWIFT

В случае попадания банка под блокирующие санкции или закрытие SWIFT, у него возникает большая проблема в части работы с валютой и международными транзакциями, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Ранее Евросоюз согласовал решение отключить Сбербанк от международной межбанковской системы (SWIFT) в рамках шестого пакета санкций против России.

«Если финансовые организации отключены от SWIFT или находятся под блокирующими санкциями, как Сбербанк, то для них затруднительны любые операции с валютой. Что касается рублёвого пространства, здесь проблем никаких нет, и Сбербанк может продолжать свою деятельность на финансовом рынке страны. На клиентах, которые работают в рублёвом пространстве, это никак не отразится. Проблемы возникают при международных транзакциях», - пояснил эксперт.

