Сбер: Отключение от SWIFT не повлияет на работу банка

Ранее лидеры европейских стран ЕС договорились отключить Сбер от SWIFT в рамках шестого пакета санкций в отношении России, пишет RT.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах», – подчеркнули в банке.

Сбербанк отмечает, что операции внутри РФ не зависят от SWIFT и продолжат проводиться в стандартном режиме, сообщает РЕН ТВ.

