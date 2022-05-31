Сбер: Отключение от SWIFT не повлияет на работу банка

Решение Евросоюза об отключении Сбербанка от межбанковской системы SWIFT не повлияет на текущую работу финансовой организации и международные расчеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

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Ранее лидеры европейских стран ЕС договорились отключить Сбер от SWIFT в рамках шестого пакета санкций в отношении России, пишет RT.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах», – подчеркнули в банке.

Сбербанк отмечает, что операции внутри РФ не зависят от SWIFT и продолжат проводиться в стандартном режиме, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: Сбербанк
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