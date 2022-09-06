«Падение на миллион»: Дилеры налаживают поставки из Европы машин с пробегом

Ранее стало известно, что в августе продажи легковых автомобилей в России снизились на 62,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 41 698. По сравнению с июлем продажи выросли примерно на 29%. В целом с января по август они упали на 60,7%, до 410 548 штук. Моженков считает, что ситуацию будет ухудшаться, но автодилеры сейчас налаживают поставки трехлетних машин из Европы.

«Снижение идет в сегменте новых авто. Здесь несколько факторов: первый – космические цены на иномарки, особенно на ушедшие бренды из России. У дилеров остались считанные единицы этих машин. Второе – замедлился спрос в связи с большой экономической неопределенностью, потому люди решили, еще год, два, четыре покататься на своих старых машинах. Третье – цены на автомобили с пробегом выросли под стать новым машинам, ушедших брендов. Четвертое – «АвтоВАЗ» начал выпускать машины и осенью, думаю, это исправит ситуацию», - сказал Моженков.