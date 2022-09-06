«Падение на миллион»: Дилеры налаживают поставки из Европы машин с пробегом
Дилеры начали налаживать поставки трехлетних автомобилей из Европы, а также наполняют рынок китайскими машинами, сказал автоэксперт Владимир Моженков.
По итогам года будет продано на 1 миллион машин меньше, чем в 2021 году. Дилеры уже налаживают поставки автомобилей с пробегом из Европы, а также переориентируются на китайские бренды, заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что в августе продажи легковых автомобилей в России снизились на 62,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 41 698. По сравнению с июлем продажи выросли примерно на 29%. В целом с января по август они упали на 60,7%, до 410 548 штук. Моженков считает, что ситуацию будет ухудшаться, но автодилеры сейчас налаживают поставки трехлетних машин из Европы.
«Снижение идет в сегменте новых авто. Здесь несколько факторов: первый – космические цены на иномарки, особенно на ушедшие бренды из России. У дилеров остались считанные единицы этих машин. Второе – замедлился спрос в связи с большой экономической неопределенностью, потому люди решили, еще год, два, четыре покататься на своих старых машинах. Третье – цены на автомобили с пробегом выросли под стать новым машинам, ушедших брендов. Четвертое – «АвтоВАЗ» начал выпускать машины и осенью, думаю, это исправит ситуацию», - сказал Моженков.
Собеседник «Радиоточка НСН» отметил, что продажи автомобилей с пробегом тоже упали. Причина – резкий весенний взлет цен, хотя летом отсутствие спроса начало приводить их к снижению.
«Ситуация очень тяжелая. Некоторые автосалоны закрываются. Пока есть еще сервис, кузовной ремонт, авто с пробегом, дилерские организации будут существовать. Некоторые дилеры ведут переговоры с китайскими партнерами и налаживают поставки трехлетних машин из Европы. Но с каждым годом будет все хуже. По итогам этого года рынок продаж упадет на миллион машин», - пояснил Морженков.
Он также отметил, что в автосалонах идут сокращения.
«Дилеры вводят кризисное управление. Лучших продавцов переводят в отделы продаж машин с пробегом, а худших и середнячков – увольняют», - резюмировал Морженков.
Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в эфире НСН заявил, что в России на сегодняшний день доступны для продаж автомобили Lada и китайские.
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