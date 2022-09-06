В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в августе 2022 года упали на 62,4%. Об этом говорится в очередном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным организации, в последний месяц лета 2022 года было продано 41 698 новых машин, тогда как в августе 2021 года было реализовано 110 870 штук. Лидером стал АвтоВАЗ, продавший 18 087 автомобилей Lada.
В документе также говорится, что за январь-август 2022 года было продано 410 548 легковушек и LCV. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 1 044 766 новых машин, спрос в РФ рухнул на 60,7%.
Ранее в России был зафиксирован рост цен на автомобили с пробегом, сообщает RT. В августе 2022 года средняя цена подержанной машины составила 1 242 600 рублей, что на 58% больше, чем в августе прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО
- В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей
- Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
- Депутат бундестага призвала немцев протестовать против антироссийских санкций
- Бочкарёв: Новый путепровод над МКАД улучшит движение на юго-востоке Москвы
- СМИ: Россия закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности
- Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ
- Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»
- Рябков: России объявлена тотальная гибридная война
- Вице-премьер Чернышенко: Россия проведет свои состязания в случае недопуска до Игр-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru