В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей

По данным организации, в последний месяц лета 2022 года было продано 41 698 новых машин, тогда как в августе 2021 года было реализовано 110 870 штук. Лидером стал АвтоВАЗ, продавший 18 087 автомобилей Lada.

В документе также говорится, что за январь-август 2022 года было продано 410 548 легковушек и LCV. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 1 044 766 новых машин, спрос в РФ рухнул на 60,7%.

Ранее в России был зафиксирован рост цен на автомобили с пробегом, сообщает RT. В августе 2022 года средняя цена подержанной машины составила 1 242 600 рублей, что на 58% больше, чем в августе прошлого года.