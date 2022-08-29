«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе

«АвтоВАЗ» в течение почти всего мая находился в простое из-за отсутствия комплектующих, в июне производство автомобилей возобновилось. В середине августа зампредседателя профорганизации «АвтоВАЗа» Валерий Королев заявлял, что предприятие вернулось к полному режиму работы, напоминает РИА ФАН.

«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России», - заявил президент компании Максим Соколов.

Линии сборки Granta, производства Niva, а также B0 на заводе в Тольятти перейдут на шестидневный режим работы с 29 августа по 27 ноября.

