«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе

Компания «АвтоВАЗ» и ее дочерние общества вновь перейдут на пятидневную рабочую неделю. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности

«АвтоВАЗ» в течение почти всего мая находился в простое из-за отсутствия комплектующих, в июне производство автомобилей возобновилось. В середине августа зампредседателя профорганизации «АвтоВАЗа» Валерий Королев заявлял, что предприятие вернулось к полному режиму работы, напоминает РИА ФАН.

«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России», - заявил президент компании Максим Соколов.

Линии сборки Granta, производства Niva, а также B0 на заводе в Тольятти перейдут на шестидневный режим работы с 29 августа по 27 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиПроизводство"автоваз"
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