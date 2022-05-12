СМИ назвали рубль лучшей мировой валютой с начала года

Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года благодаря мерам по контролю за движением капитала. Об этом сообщает Bloomberg.

«С начала этого периода курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, это выше показателя в 9%, которого достиг бразильский реал. Таким образом рубль стал лидером среди 31 основной валюты, отслеживаемой агентством Bloomberg», — отмечается в материале.