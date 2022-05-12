СМИ назвали рубль лучшей мировой валютой с начала года

Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года благодаря мерам по контролю за движением капитала. Об этом сообщает Bloomberg.

«С начала этого периода курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, это выше показателя в 9%, которого достиг бразильский реал. Таким образом рубль стал лидером среди 31 основной валюты, отслеживаемой агентством Bloomberg», — отмечается в материале.

Эксперт заявил о вероятном ослаблении рубля до 70-ти за доллар

Агентство пишет, что российская валюта укрепилась благодаря мерам правительства РФ: контролю за движением капитала, требованию к экспортерам продавать иностранную валюту, переводу в рубли оплаты за экспорт газа в недружественные страны.

Однако ряд экспертов сомневаются в достоверности укрепления рубля и допускают, что его стоимость на бирже не соответствует реальной, отмечает Bloomberg.

Между тем исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что сильный рубль может быть опасен для экономики страны. Эксперт объяснил, что сравнительно дешевая к иностранным российская валюта помогает формировать профицитный бюджет, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаРубль
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