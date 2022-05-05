«Продают в ужасе!»: Экономист Колташов не советует россиянам «сидеть в валюте»
Самым выгодным решением являются даже не рубли, а акции «Газпрома», сказал в эфире НСН Василий Колташов.
Россиянам сегодня не стоит держать сбережения в долларах и евро, лучший вариант – это рубли и акции «Газпрома», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Василий Колташов.
Ранее в четверг в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года.
«Мы вступаем в эпоху, когда наша экономическая политика становится классической в сфере поддержки собственного производителя, в сфере торговли. Рубль может укрепляться дальше, и можно потерять деньги, сидя в валюте. Например, у меня иностранной валюты нет, ни долларов, ни евро, все продано, только рубли. Если говорить прямо, самое выгодное решение – это даже, возможно, не рубли, а акции "Газпрома" в нынешней ситуации», - сказал Колташов.
По его словам, многие сегодня в ужасе избавляются от валюты, купленной на пике, теряя при этом серьезные деньги.
«Люди уже понесли значительные потери, поскольку покупали доллар и по 100 рублей, и выше, и по 120 покупали в панике. У нас таких граждан много, которые покупают что-то на пике, а потом в ужасе продают подешевле. Сейчас они могут оказаться в сложной ситуации, потому что, если рубль еще укрепится, некоторые из них обнаружат, что покупали доллары в два раза дороже, чем они сейчас стоят. Так что я бы западными валютами ныне не увлекался», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны депутат Госдумы Михаил Делягин подтвердил НСН, что экономические признаки указывают на то, что рубль будет оставаться сильным. При этом он допустил его ослабление к осени, напомнив о прозвище главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «мадам девальвация».
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