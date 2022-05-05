«Продают в ужасе!»: Экономист Колташов не советует россиянам «сидеть в валюте»

Россиянам сегодня не стоит держать сбережения в долларах и евро, лучший вариант – это рубли и акции «Газпрома», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Василий Колташов.

Ранее в четверг в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года.