Мантуров: Венера станет первой планетой, которую будет осваивать Россия

Первой планетой, которую Россия начнет осваивать в рамках изучения дальнего космоса после Луны, станет Венера. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик».

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера», - напомнил Мантуров.

По его словам, РФ начнет двигаться в этом направлении и посмотрит, насколько успешным будет выполнение поставленных задач. Для реализации проектов потребуются как серьезные ресурсы, так и нестандартные инженерные решения, для которых необходима талантливая и «дерзкая, в хорошем смысле» молодежь.

Ранее профессор, президент РАН Геннадий Красников заявил, что в РФ работают над программой изучения Луны до 2060 года, которая предусматривает исследования планет, включая Венеру, пишет Ura.ru.

