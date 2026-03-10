Баканов: Сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году

Международную космическую станцию в 2028 году начнут постепенно сводить с орбиты. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с журналом «Разведчик».

По его словам, МКС будут эксплуатировать еще несколько лет, пишет RT.

«В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», - заявил Баканов.

Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал, что в 2028 году также планируется запуск первого модуля Российской орбитальной станции на орбиту в 51,6 градуса с космодрома Байконур.

Ранее глава NASA Джаред Айзекман заявлял, что МКС останется на орбите еще на долгое время.

