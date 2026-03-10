Баканов: Сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году
Международную космическую станцию в 2028 году начнут постепенно сводить с орбиты. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с журналом «Разведчик».
По его словам, МКС будут эксплуатировать еще несколько лет, пишет RT.
«В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», - заявил Баканов.
Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал, что в 2028 году также планируется запуск первого модуля Российской орбитальной станции на орбиту в 51,6 градуса с космодрома Байконур.
Ранее глава NASA Джаред Айзекман заявлял, что МКС останется на орбите еще на долгое время.
