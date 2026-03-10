Бортников заявил о предотвращении новых атак на Крымский мост

Силовики предотвратили ряд попыток новых террористических атак на Крымский мост. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Он подчеркнул, что в РФ регулярно проводят тренировки и учения, выявляя и устраняя недостатки в антитеррористической защищенности объектов. Так, в стране полностью пересмотрели систему защиты Крымского моста.

«Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», - отметил Бортников в интервью «Российской газете».

Ранее глава НАК сообщил, что в 2025 году в России предотвратили 308 терактов.

