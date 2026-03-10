Композитор Зацепин заявил о спаде в развитии музыкальных направлений
Народный артист России композитор Александр Зацепин обратил внимание на временный спад в появлении новых направлений в музыке. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в день своего 100-летия.
По словам Зацепина, музыка развивается волнообразно, и активное появление новых направлений сменяется более спокойными периодами.
«Сейчас, возможно, мы наблюдаем некий спад, паузу, как будто синусоида ушла вниз. Но через какое-то время обязательно появится новое направление», - считает композитор.
Народный артист указал, что подобные процессы наблюдались и раньше. Появлялись новые музыкальные течения, со временем интерес к одним стилям ослабевает, и их сменяют другие.
«Через год, через десять лет начнется подъем - точную дату никто не знает. Таков естественный ход развития музыки», - добавил Зацепин.
Ранее Александр Зацепин рассказал корреспонденту НСН, что иногда не хочет приступать к работе, однако он никогда не позволяет лени победить.
