Композитор Зацепин заявил о спаде в развитии музыкальных направлений

Народный артист России композитор Александр Зацепин обратил внимание на временный спад в появлении новых направлений в музыке. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в день своего 100-летия.

По словам Зацепина, музыка развивается волнообразно, и активное появление новых направлений сменяется более спокойными периодами.

«Сейчас, возможно, мы наблюдаем некий спад, паузу, как будто синусоида ушла вниз. Но через какое-то время обязательно появится новое направление», - считает композитор.

Народный артист указал, что подобные процессы наблюдались и раньше. Появлялись новые музыкальные течения, со временем интерес к одним стилям ослабевает, и их сменяют другие.

«Через год, через десять лет начнется подъем - точную дату никто не знает. Таков естественный ход развития музыки», - добавил Зацепин.

Ранее Александр Зацепин рассказал корреспонденту НСН, что иногда не хочет приступать к работе, однако он никогда не позволяет лени победить.

