В России в 2025 году предотвратили 308 терактов
Более 300 терактов предотвратили в России в 2025 году. Об этом сообщил глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».
«В 2025 году... предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», - отметил он.
Преступления были пресечены органами безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК. Как указал Бортников, в стране предотвратили в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и военнослужащих, подрыв жилого многоквартирного дома, применение самодельных бомб и стрельбу в транспорте.
Ранее ФСБ пресекла в Екатеринбурге теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса, напоминает Ura.ru.
