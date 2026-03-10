В России в 2025 году предотвратили 308 терактов

Более 300 терактов предотвратили в России в 2025 году. Об этом сообщил глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

«В 2025 году... предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», - отметил он.

Преступления были пресечены органами безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК. Как указал Бортников, в стране предотвратили в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и военнослужащих, подрыв жилого многоквартирного дома, применение самодельных бомб и стрельбу в транспорте.

Ранее ФСБ пресекла в Екатеринбурге теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса, напоминает Ura.ru.

