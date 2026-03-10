В России разработали программы для изучения языков и литературы народов страны

Новые образовательные программы для изучения языков и литературы народов России в школах создали в РФ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

«Подведомственный Минпросвещения России Федеральный институт родных языков народов... в 2025 году разработал 40 федеральных рабочих программ для изучения в школах языков и литературы народов России», - указано в сообщении.

Программы были созданы в том числе по 14 государственным языкам республик. Материалы включат в основные общеобразовательные программы РФ. Разработки охватывают дисциплины «Государственный язык республики Российской Федерации», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о планах ввести устный экзамен по истории для учащихся 9-х классов, пишет Ura.ru.

