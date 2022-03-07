Российские власти подготовили первые меры поддержки малого бизнеса

Бизнес получит ₽500 млрд льготных кредитов. Это на 5-7% дешевле ставки Центрального банка России (ЦБ РФ). Около 340 млрд рублей. будет выделено на фондирование ставок по программам оборотного кредитования по ставке не выше 15% годовых для малых предприятий и не выше 13,5% – средним. Программа рассчитана до 30 декабря 2022 г. ЦБ выделит Корпорации МСП (КМСП) еще 160 млрд рублей по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов малых и средних предприятий. Ставки будут такими же, лимит программы достигнет 335 млрд рублей в 2022 г, пишут «Ведомости».

Еще 60 млрд рублей будет направлено на рефинансирование кредитов по ставке 8,5%. Власти предоставят облегченный доступ к программам поддержки экспорта.

Также изменятся налоги для субъектов малого бизнеса, появятся другие меры поддержки. Так, до конца 2022 года приостанавливаются все проверки малого бизнеса. Чтобы расширить число получателей льгот, планируется упростить критерии малого бизнеса.

Кроме того, в правительстве России обсуждается снятие «ковидных» ограничений (отмена QR-кодов, требования по времени работы общепита, количеству средств индивидуальной защиты). Идет подготовка к запуску налоговых каникул, идет речь о возможности обнуления ставок на несколько месяцев.

