«Откатываются назад»: В Союзе мороженщиков допустили снижение цен на продукцию

Накануне сообщалось, что наиболее популярное в России мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%. Производители связали подорожание мороженого с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Наталья Уткина отметила, что ситуация с ценами уже приходит в норму.

«В мае мы видим, что ситуация более-менее стабилизировалась и стоимость ингредиентов откатывается назад. Молочные ингредиенты дешевеют, и есть такая тенденция, что некоторые производители уже снижают цены на мороженое. Мы надеемся, что цена на мороженое летом не будет расти. В лучшем варианте кто-то из производителей сможет снизить цену на 5%. Производители начали поднимать цены на мороженое в апреле. Но обычно это бывает каждый год. Обычно цену поднимали на 5-7%. В этом году себестоимость увеличилась на 20-30%, а стоимость мороженого увеличили на 10-15%. Получается, что за счет собственной маржи, цены повысились меньше, чем увеличилась себестоимость мороженого», - сказала Уткина.

По ее словам, сильный скачок роста стоимости ингредиентов, необходимых для производства мороженого, в частности сахара и стабилизаторов, наблюдался с начала февраля.