«Откатываются назад»: В Союзе мороженщиков допустили снижение цен на продукцию
Летом некоторые производители мороженого могут снизить цены на 5%, заявила в эфире НСН замгендиректора Союза Наталья Уткина.
В мае ситуация с ценами на ингредиенты для мороженого стабилизировалась, некоторые производители уже начали снижать цены на свою продукцию, заявила замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что наиболее популярное в России мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%. Производители связали подорожание мороженого с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Наталья Уткина отметила, что ситуация с ценами уже приходит в норму.
«В мае мы видим, что ситуация более-менее стабилизировалась и стоимость ингредиентов откатывается назад. Молочные ингредиенты дешевеют, и есть такая тенденция, что некоторые производители уже снижают цены на мороженое. Мы надеемся, что цена на мороженое летом не будет расти. В лучшем варианте кто-то из производителей сможет снизить цену на 5%. Производители начали поднимать цены на мороженое в апреле. Но обычно это бывает каждый год. Обычно цену поднимали на 5-7%. В этом году себестоимость увеличилась на 20-30%, а стоимость мороженого увеличили на 10-15%. Получается, что за счет собственной маржи, цены повысились меньше, чем увеличилась себестоимость мороженого», - сказала Уткина.
По ее словам, сильный скачок роста стоимости ингредиентов, необходимых для производства мороженого, в частности сахара и стабилизаторов, наблюдался с начала февраля.
«Начиная с февраля значительно увеличилась стоимость сахара, а это основной сырьевой компонент, который используется при производстве мороженого. Произошло подорожание эмульгаторов и стабилизаторов, которые дают структуру мороженого, но которые у нас в России не производятся. Изменилась логистика по доставке. Также значительно увеличилась стоимость кокосового масла, которое входит в состав глазури. Увеличилась и стоимость гофрокартона», - указала Уткина.
Также главный технолог Союза мороженщиков рассказала, что если производителям и придется заменять иностранные компоненты мороженого, то к ухудшению качества это не приведет.
«Каждый производитель очень дорожит своим качеством. Отработанные рецептуры у нас как топором вырублены, их нельзя нарушать. Если сейчас даже производители будут смотреть что-то аналогичное, то это не в ущерб качеству. На сегодняшний день отечественные производители научились делать и отличные красители, которые по качеству сопоставимы с иностранными. Есть из чего выбрать, можно заменить, например, красители, без ущерба качеству. Технологи и производители мороженого этим сейчас и занимаются. Если, например, подобных ароматизаторов в России не найдут, то менять их не будут, оставят импортные ингредиенты. Они выросли в цене, но они доступны», - резюмировала Уткина.
В свою очередь владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что дальнейшего подорожания мороженого ожидать не стоит. При этом он рассказал, что его сеть несущественно подняла цены на продукцию.
«У нас собственное производство. Базы вообще не подорожали, молоко подорожало, но не сильно. На своих розничных точках мы цены особо не поднимали. Где-то подняли, но не существенно. Подорожание себестоимости, конечно, было. Есть сложности с европейским оборудованием, но варианты замены также есть. В России произошло подорожание мороженого, но дополнительное подорожание летом вряд ли будет», - сказал Грэк.
Ранее ряд объединений производителей продуктов и напитков направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором они объясняли необходимость исключить продовольственные товары, в частности, мороженое, из перечня подлежащих обязательной цифровой маркировке продуктов.
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