Мороженое в России подорожало более чем на 20%

Отмечается, что производители связали подорожание мороженого с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Так, с января средняя стоимость 100 граммов мороженого увеличилась на 27% и составила 61,9 рубля.

При этом аналитики подчеркнули, что за аналогичный период 2021 года стоимость 100 граммов мороженого увеличилась на 9%, а цена стаканчика снизилась на 1%.

