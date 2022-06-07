Мороженое в России подорожало более чем на 20%
Наиболее популярное в России мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса облачной фискализации «АТОЛ Онлайн».
Отмечается, что производители связали подорожание мороженого с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Так, с января средняя стоимость 100 граммов мороженого увеличилась на 27% и составила 61,9 рубля.
При этом аналитики подчеркнули, что за аналогичный период 2021 года стоимость 100 граммов мороженого увеличилась на 9%, а цена стаканчика снизилась на 1%.
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