16 тележек с мороженым в центре Москвы обретут владельцев в результате электронных торгов

Шестнадцать передвижных тележек с мороженым оформленных в едином стиле установят в центре столицы по итогам электронных торгов. Заявки принимаются до 29 апреля, торги состоятся 6 мая. К участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, с победителем аукциона будет заключен договор на пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Реализация на торгах права на ведение коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах – это возможность для предпринимателей начать свое дело с небольших инвестиций. По итогам прошлого года конкуренция на таких торгах составила три человека на лот, а начальная стоимость увеличивалась в среднем в 4,6 раза. В настоящее время на аукцион выставлено 16 тележек в шести районах Центрального административного округа Москвы. Учитывая, что начальная стоимость за лот - от 4,5 тысячи в месяц, готовые бизнес-решения по продаже мороженого, напитков и выпечки могут заинтересовать как малые, так и микро-предприятия», – добавил глава департамента.

Девять объектов расположены в Тверском районе Москвы, еще три – на Арбате, по одному в районах Пресненский, Мещанский, Басманный и Замоскворечье. Договор предусматривает размещение лотов в конкретных местах. Тележка с навесом, оформленная в единой стилистике, предоставляется после подписания договора.

Четырнадцать объектов могут быть использованы только под продажу мороженого – с 1 мая по 1 октября. Начальная цена за осуществление деятельности в этих НТО варьируется от 4,5 тысячи до 4,9 тысячи рублей в месяц. Еще два могут работать в течение всего года со сменой ассортимента по сезонам: летом мороженое, зимой — горячие напитки и выпечка. Объекты круглогодичного использования могут приостановить торговую деятельность в осенне-зимний период. При этом ежемесячная плата во время простоя взиматься не будет.

Узнать подробнее о выставленных на торги лотах, ознакомиться с документацией и правилами проведения аукционов можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

