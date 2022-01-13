Минсельхоз объяснил рост цен на молоко и овощи фактором сезонности
В министерстве сельского хозяйства России сообщили о сезонном повышении цен в России на молоко и овощи, сообщает «Интерфакс». В пресс-релизе ведомства отмечается, что в зимний период традиционно снижается производство молока и молочной продукции, вследствие этого растут производственные затраты, и соответственно, цены в магазинах.
Подорожание овощей происходит из-за того, что на рынке традиционно увеличивается доля более дорогих импортных продуктов, а это приводит к повышению средних цен, поясняется в пресс-релизе.
В Минсельхозе полагают, что цены на овощи упадут из-за снижения покупательского спроса после Нового года.
В ведомстве напомнили, что несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, в 2021 году собрано порядка 5,3 млн тонн овощей открытого грунта. Кроме того, в прошлом году был получен рекордный урожай овощей в зимних теплицах - общий сбор составил около 1,5 млн тонн.
В среду Росстат сообщил, что цены на пастеризованное молоко в первую декаду января выросли на 0,4%, на стерилизованное - на 0,6%, на сметану - на 0,5%, на творог - на 0,2%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем 3,1%. Больше всех подорожали огурцы - на 7,4%, помидоры - на 6,7% и капуста - на 6%.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз прогнозирует подорожание хлеба к февралю.
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