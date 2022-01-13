Минсельхоз объяснил рост цен на молоко и овощи фактором сезонности

В министерстве сельского хозяйства России сообщили о сезонном повышении цен в России на молоко и овощи, сообщает «Интерфакс». В пресс-релизе ведомства отмечается, что в зимний период традиционно снижается производство молока и молочной продукции, вследствие этого растут производственные затраты, и соответственно, цены в магазинах.

Подорожание овощей происходит из-за того, что на рынке традиционно увеличивается доля более дорогих импортных продуктов, а это приводит к повышению средних цен, поясняется в пресс-релизе.