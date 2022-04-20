Цена на сахар упала впервые с марта 2021 года

Стоимость сахара-песка в России упала впервые с марта 2021 года. Такие данные следуют из материалов Росстата, передает РИА Новости.



Отмечается, что с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%. При этом с начала 2022 года сахар подорожал на 52,98%.

В марте в РФ наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Позже торговые сети сообщили о снижении интереса потребителей к продукту, что привело к снижению цен на продукт в крупных торговых сетях в среднем на 5 рублей за килограмм.





