Цена на сахар упала впервые с марта 2021 года
20 апреля 202219:18
Стоимость сахара-песка в России упала впервые с марта 2021 года. Такие данные следуют из материалов Росстата, передает РИА Новости.
Отмечается, что с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%. При этом с начала 2022 года сахар подорожал на 52,98%.
В марте в РФ наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Позже торговые сети сообщили о снижении интереса потребителей к продукту, что привело к снижению цен на продукт в крупных торговых сетях в среднем на 5 рублей за килограмм.
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20 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru