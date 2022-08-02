«Зато бурды не будет»: Депутат ГД Лисовский о снижении объемов рынка сока в России

Вместе со снижением объема рынка соков в России уменьшится количество суррогата, который выпускался под видом этого напитка, заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с «Радиоточкой НСН».

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) ранее заявил, что ожидает снижение объема рынка соков и вод в России минимум на 10% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, там подчеркнули, что у отрасли есть потенциал для быстрого восстановления. Больше времени для выхода на прежние мощности может потребоваться для сокового рынка.

«Хорошо, что снизится, потому что тот суррогат, который нам предлагали под видом соков, никакого отношения к ним не имеет, тем более к полезности. Надеюсь, теперь наши фрукты и овощи будут востребованы и производители соков действительно будут делать сок, а не ту бурду, которую они называли соками», - сказал парламентарий.

По словам Лисовского, многие производители соков используют импортный сироп в качестве замены натуральных фруктов и овощей, который к полезности для здоровья никакого отношения не имеет.