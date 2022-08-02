«Зато бурды не будет»: Депутат ГД Лисовский о снижении объемов рынка сока в России
Производители начнут делать напитки из натуральный фруктов, ягод и овощей, а не импортного сиропа, заверил НСН парламентарий.
Вместе со снижением объема рынка соков в России уменьшится количество суррогата, который выпускался под видом этого напитка, заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с «Радиоточкой НСН».
Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) ранее заявил, что ожидает снижение объема рынка соков и вод в России минимум на 10% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, там подчеркнули, что у отрасли есть потенциал для быстрого восстановления. Больше времени для выхода на прежние мощности может потребоваться для сокового рынка.
«Хорошо, что снизится, потому что тот суррогат, который нам предлагали под видом соков, никакого отношения к ним не имеет, тем более к полезности. Надеюсь, теперь наши фрукты и овощи будут востребованы и производители соков действительно будут делать сок, а не ту бурду, которую они называли соками», - сказал парламентарий.
По словам Лисовского, многие производители соков используют импортный сироп в качестве замены натуральных фруктов и овощей, который к полезности для здоровья никакого отношения не имеет.
«Крупнейший завод «Лебедянский» до того как его купила западная компания, скупал овощи, фрукты вокруг себя и обеспечивал работой всех. Как только его купили, морковка и свекла наша перестала быть нужна. Эшелонами из-за рубежа погнали неизвестно из чего произведенный сироп, из которого стали делать так называемые соки. У нас всего достаточно для производства соков, просто производители, особенно иностранные компании не хотят использовать натуральные продукты, потому что это дорого и хлопотно. Гораздо проще привезти из-за границы бочки с сиропом непонятного содержания и зарабатывать хорошие деньги», - пояснил Лисовский.
По мнению депутата, в России могут производиться натуральные соки на собственном оборудовании, однако за качество покупателю придется заплатить.
«Лучше купить подороже, но качественный продукт, чем пить бурду, но дешевую. Один литр нормального сока заменит десяток литров вот этого непонятного напитка, который нам предлагали. Оборудование, если заводом владели иностранцы, сейчас импортное, но заменить его не так сложно. Думаю, в течение полугода-года все вопросы будут решены. Наши производители смогут обеспечить оборудованием заводы. Если нужны какие-то особые детали и надо сделать это быстро, то есть где купить замену», - считает Лисовский.
В апреле восемь российских ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать въезд в страну для фур из Европы.
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