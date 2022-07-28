Российские производители ягод допустили снижение урожая на 30-50%
Урожай ягод в России может снизиться на 30-50% из-за перебоев в поставках удобрений и средств защиты растений, нехватки оборудования, погодных условий. Об этом пишут Известия со ссылкой на Ягодный союз.
По данным экспертов, проблемы ожидаются с урожаем малины, клубники, облепихи и других ягод. Прогноз подтвердили многие компании-производители. Как отметила директор Ягодного союза Ирина Козий, почти все хозяйства из разных регионов ожидают сокращения урожая в текущем году на 30–50%.
При этом Минсельхоз заявляет, что объемы ягодной продукции выросли по сравнению с прошлым годом: так, на 19 июля в организованном секторе было собрано 8,2 тысячи тонн ягод — на 10,8% больше, чем в аналогичный период 2021 года. По прогнозам ведомства, урожай ягод по итогам года составит не менее 20 тысяч тонн. В министерстве уточнили, что рассчитывают возможный прирост урожая в этом году на основе данных из региональных хозяйств.
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