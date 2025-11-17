«От угля до лития»: В России назвали убыточные добывающие отрасли
Трудности с добычей твердых полезных ископаемых в России связаны со слишком крепким курсом рубля и тяжелыми условиями кредитования, сказал НСН Максим Худалов.
Сегодня в России сложилась тяжелая ситуация на рынке большинства твердых полезных ископаемых — наиболее сложное положение в стране по кремнию, марганцу, титану, литию и углю. Об этом заявил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Крупнейший кремниевый завод России, АО «Кремний», приостановит производство с 1 января 2026 года. Решение вынужденное и связано как с мировым профицитом кремния, так и с ростом импорта по демпинговым ценам, сообщила пресс-служба корпорации «Русал». Худалов пояснил, в каких других добывающих отраслях сегодня наблюдаются сложности.
«Если сравнивать с кремниевой отраслью, других отраслей с такими серьезными проблемами сейчас нет. У нас действительно есть сложности с развитием части отраслей, которые имеют стратегическое значение. Например, это добыча марганца. Мы по-прежнему не можем приступить к полноценной разработке марганцевых месторождений по причине того, что завозить его сюда и перерабатывать на территории России можно, а сделать полноценный продукт, с которым можно выйти на мировой рынок, не получается по экономическим причинам. Аналогичная ситуация у нас с титановым сырьем — напомню, что мы довольно долго находимся в критической зависимости от поставок титанового сырья на территорию России. В прошлые периоды его поставляла Украина, сейчас структура поставки более сложная. Собственное производство титана у нас уже есть, но оно пока не тех размеров, которые позволяют нам выйти на самообеспечение и на мировые рынки», — сказал он.
Не легче ситуация в России с месторождениями лития и угля, добавил собеседник НСН.
«Сейчас под вопросом находится разработка месторождений лития в стране. У нас сейчас два крупных проекта — это Колмозерское и Полмостундровское месторождения. Новостей в последнее время нет, но в целом есть надежда на то, что в силу стратегического значения этих месторождений работа по ним ведется. С другой стороны, мы видим, что одна из зарубежных компаний свернула свой литиевый проект в Европе. Это тоже приводит к тому, что перспективы развития добычи литиевого сырья в России сейчас снижаются, новые месторождения будут вводиться в строй только в силу стратегического значения для развития нашей оборонной и атомной промышленности. И, наверное, самый громкий пример — это наша угольная отрасль. Мы видим, что огромное количество предприятий сейчас работают в убыток, чтобы оставаться на рынке и не потерять клиентов. Словом, мы имеем тяжелую ситуацию на рынке большинства твердых полезных ископаемых», — отметил эксперт.
Сложности с добычей полезных ископаемых Худалов связал с слишком крепкой национальной валютой.
«Трудности связано с тем, что рубль сейчас достаточно крепкий по сравнению с теми показателями, которые обычно случаются в ситуации с падением мировых цен на сырьевые товары. Это в совокупности с тяжелыми условиями кредитования приводит к тому, что часть экспортоориентированных проектов по добыче сырья как минимум могут сдвигаться во времени на более поздние сроки в ожидании благоприятной конъюнктуры, а часть производств, у которых пока нет ярко выраженного стратегического значения, действительно могут закрываться», — заявил собеседник НСН.
В заключение Худалов рассказал, как правительство поддерживает российскую добывающую промышленность.
«Для российских групп товаров у нас есть пониженные ставки налога на добычу полезных ископаемых. Можно добывать полезные ископаемые в зонах особого экономического развития, а там по умолчанию предлагаются льготные условия развития производства в части налога на имущество и сниженных ставок уплаты социальных налогов. Это позволяет в какой-то степени рассчитывать на то, что в определенных зонах опережающего экономического развития, которые в основном покрывают перспективные геологические площадки, может ускоренно развиваться то или иное направление. Кроме того, у нас существуют инструменты привлечения крупных государственных компаний к стратегически важным проектам — благодаря административной поддержке удается проще проходить все этапы согласования с регулирующими органами. Также крупные предприятия, которые участвуют в разработке стратегических месторождений, имеют льготный режим финансирования в силу своей крупности. Более комплексной и более адресной поддержки, наверное, мы сейчас ожидать не можем и не вправе, потому что мы понимаем, в каком состоянии сейчас находятся государственные финансы», — подытожил он.
Ранее Худалов заявил, что неограниченные запасы угля на Дальнем Востоке позволяют строить угольно-энергетические кластеры, обеспечивая энергией даже некоторые соседние страны, например, Китай. России следует последовать пути ряду стран Шанхайской организации сотрудничества и нарастить потребление угля.
