Сегодня в России сложилась тяжелая ситуация на рынке большинства твердых полезных ископаемых — наиболее сложное положение в стране по кремнию, марганцу, титану, литию и углю. Об этом заявил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

Крупнейший кремниевый завод России, АО «Кремний», приостановит производство с 1 января 2026 года. Решение вынужденное и связано как с мировым профицитом кремния, так и с ростом импорта по демпинговым ценам, сообщила пресс-служба корпорации «Русал». Худалов пояснил, в каких других добывающих отраслях сегодня наблюдаются сложности.

«Если сравнивать с кремниевой отраслью, других отраслей с такими серьезными проблемами сейчас нет. У нас действительно есть сложности с развитием части отраслей, которые имеют стратегическое значение. Например, это добыча марганца. Мы по-прежнему не можем приступить к полноценной разработке марганцевых месторождений по причине того, что завозить его сюда и перерабатывать на территории России можно, а сделать полноценный продукт, с которым можно выйти на мировой рынок, не получается по экономическим причинам. Аналогичная ситуация у нас с титановым сырьем — напомню, что мы довольно долго находимся в критической зависимости от поставок титанового сырья на территорию России. В прошлые периоды его поставляла Украина, сейчас структура поставки более сложная. Собственное производство титана у нас уже есть, но оно пока не тех размеров, которые позволяют нам выйти на самообеспечение и на мировые рынки», — сказал он.