Правительство утвердило программу помощи российской угольной промышленности

Предприятия угольной промышленности смогут заплатить налог на добычу полезных ископаемых и страховые взносы до 30 ноября 2025 года включительно. Формированием перечня предприятий, которых коснутся меры поддержки, займется Минэнерго, позднее он будет представлен в Федеральную налоговую службу.

Кроме того, до указанной даты с угольных компаний не будут взыскивать задолженности по налогам и страховым взносам, которые сформировались на 1 июня текущего года, если в отношении должников не возбудили процедуру банкротства.

Ранее заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов заявил, что ситуация в российской угольной отрасли беспокойная, высокие цены на этот вид топлива в Кузбассе — лишь один из многих «звоночков». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

