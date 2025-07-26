Правительство утвердило программу помощи российской угольной промышленности
Российское правительство утвердило постановление, предусматривающее отсрочку уплаты страховых взносов и налогов для угольной промышленности. Об этом сообщил Telegram-канал российского кабмина.
Предприятия угольной промышленности смогут заплатить налог на добычу полезных ископаемых и страховые взносы до 30 ноября 2025 года включительно. Формированием перечня предприятий, которых коснутся меры поддержки, займется Минэнерго, позднее он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
Кроме того, до указанной даты с угольных компаний не будут взыскивать задолженности по налогам и страховым взносам, которые сформировались на 1 июня текущего года, если в отношении должников не возбудили процедуру банкротства.
Ранее заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов заявил, что ситуация в российской угольной отрасли беспокойная, высокие цены на этот вид топлива в Кузбассе — лишь один из многих «звоночков». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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