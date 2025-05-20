В России заявили об отсутствии альтернатив чаю и кофе

Иван-чай в качестве альтернативы обычному чаю не подходит из-за более высокой себестоимости, а производство цикория в качестве замены кофе не очень велико, сказал НСН Рамаз Чантурия.

Человек, привыкший ко вкусу кофе, так легко от него не откажется, а объемы производства цикория не так велики, сказал в эфире НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

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Чантурия ранее рассказал НСН, что выращивать чай в России можно только в нескольких районах Краснодарского края, однако объемы выращиваемого там чая не превышают 0,2% от потребляемого в нашей стране. Он отметил, что закрыть потребности потребителя в кофейной группе довольно сложно.

«Альтернативы кофе не решают все необходимые задачи. Производство цикория не так велико, а закрыть потребности потребителя в кофейной группе довольно сложно. Это довольно сложная история, вряд ли потребитель в одночасье переключится на что-то другое. Часть из них, конечно, будут искать что-то более бюджетное, но это будет малая часть в эконом-сегменте, потому человек, привыкший ко вкусу кофе, так легко от него не откажется», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, иван-чай в качестве альтернативы обычному чаю не подходит из-за более высокой себестоимости.

«Что касается альтернатив чая, то иван-чай – это действительно сырье, которое можно раскачивать для использования при подготовке чайной продукции, в смесях и так далее. Но иван-чай делается из кипрея, который является однолетним растением, заготовки которого осуществляются раз в год с июня по июль, что, следовательно, серьезно влияет на себестоимость производства такого сырья, в отличие от классического чая (Camelia Sinensis), который в специализирующихся на его производстве странах фактически заготавливается круглый год. Очевидно, что себестоимость производства иван-чая будет выше себестоимости производства классического чая», - заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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