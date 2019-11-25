От 8,5 до 800 тысяч. Сумма вкладов россиян зависит от географии

Депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Как выяснило РИА Новости, самыми богатыми стали жители двух столиц. На счету у москвича в среднем лежит 800 тысяч рублей, у питерца – 420 тысяч. Эксперты объясняют это высоким уровнем зарплат и доходов, а также концентрацией в столице состоятельных граждан.

Меньше всего на счетах граждан в нынешнем году оказалось в Чечне и Дагестане — 8,5 и 9,1 тысячи рублей на человека соответственно.

Добавим, в крупных и средних городах откладывать получается у 62% семей. Подавляющее число опрошенных Сбербанком (94%) доверяют рублю. В американской валюте средства хранят 11% респондентов, в евро — 9%.

Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН посоветовал россиянам, если уж вкладывать куда-то, лучше довериться национальной валюте, так как тому способствует процесс дедолларизации.

«Наверное, стоит диверсифицировать риски и хранить сбережения одновременно в нескольких валютах. Поскольку на поведение одной конкретной могут повлиять различные факторы, которые не коснутся других валют. Список твёрдых валют давно и хорошо всем известен: помимо доллара и евро это швейцарский франк, британский фунт стерлингов и японская иена. Но на каждую из них могут повлиять как факторы общего характера, так и индивидуальные. В части сбережений населения при почти нулевых ставках на депозиты в долларах или евро, очевидно, что россияне должны предпочитать хранить деньги в виде банковских вкладов в рублях, которые в последнее время выгоднее», — заключил эксперт.