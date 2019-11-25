От 8,5 до 800 тысяч. Сумма вкладов россиян зависит от географии
Экономисты объясняют в беседе с НСН, почему депозиты становятся все менее популярным финансовым инструментом, и в какой валюте все же стоит открывать счета.
Депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Как выяснило РИА Новости, самыми богатыми стали жители двух столиц. На счету у москвича в среднем лежит 800 тысяч рублей, у питерца – 420 тысяч. Эксперты объясняют это высоким уровнем зарплат и доходов, а также концентрацией в столице состоятельных граждан.
Меньше всего на счетах граждан в нынешнем году оказалось в Чечне и Дагестане — 8,5 и 9,1 тысячи рублей на человека соответственно.
Добавим, в крупных и средних городах откладывать получается у 62% семей. Подавляющее число опрошенных Сбербанком (94%) доверяют рублю. В американской валюте средства хранят 11% респондентов, в евро — 9%.
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН посоветовал россиянам, если уж вкладывать куда-то, лучше довериться национальной валюте, так как тому способствует процесс дедолларизации.
«Наверное, стоит диверсифицировать риски и хранить сбережения одновременно в нескольких валютах. Поскольку на поведение одной конкретной могут повлиять различные факторы, которые не коснутся других валют. Список твёрдых валют давно и хорошо всем известен: помимо доллара и евро это швейцарский франк, британский фунт стерлингов и японская иена. Но на каждую из них могут повлиять как факторы общего характера, так и индивидуальные. В части сбережений населения при почти нулевых ставках на депозиты в долларах или евро, очевидно, что россияне должны предпочитать хранить деньги в виде банковских вкладов в рублях, которые в последнее время выгоднее», — заключил эксперт.
Меж тем, доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков заявил НСН, что банковские рублевые вклады становятся у россиян все менее популярными из-за низких процентных ставок.
«Банки очень жадные. Они по депозитам все время будут держать уменьшающуюся ставку. Она будет снижаться вместе с базовой ставкой ЦБ. А ЦБ будет ее снижать, так как снижается инфляция», — пояснил собеседник НСН.
По статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились почти 29,5 триллиона рублей сбережений населения. В 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году – менее 10 триллионов.
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