Назван средний размер банковского вклада в России

За девять месяцев текущего года рост депозитов в отечественных банках вырос на 3,1%, а за период с 1 октября 2018 года по октябрь 2019-го — 9%, отмечает РЕН ТВ. Лидером по вкладам стала Москва — здесь россияне в среднем вкладывают по 800 тысяч рублей, пишет RT. На втором месте по количеству депозитов на душу населения стал Санкт-Петербург — примерно по 420 тысяч рублей на человека, отмечает «Газета.ру».

Кроме того, в верхушку рейтинга вошли Магаданская область, Камчатский край, Чукотка, Сахалин, Тюменская и Мурманская области, Подмосковье, пишут «Известия».

Ранее НСН писала, что половина российских заёмщиков отдают в счёт платежей по кредитам более 50%. Банкиры в эфире НСН назвали пути снижения долговой нагрузки населения.

