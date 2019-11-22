Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Курс рубля ближе к Новому году может претерпеть ослабление до 64-65 рублей за доллар, предупреждают опрошенные РБК эксперты. Самый плохой сценарий дают специалисты Сбербанка — они прочат рублю падение до 67 единиц национальной валюты за единицу американской.

Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН отметил традиционность колебаний валюты накануне Нового года. По его мнению, резких скачков рубль к праздникам не готовит, однако нельзя исключать небольшого ослабления с последующим незначительным укреплением.

«Я придерживаюсь точки зрения, что курс рубля нашёл какое-то новое состояние, и серьёзных изменений в ближайшее время от него ожидать не приходится. Нет факторов, которые говорили бы о том, что он должен рухнуть или укрепиться. В то же время сезонные колебания, происходящие с рублём, когда спрос на него меняется до Нового года и после, конечно, может привести к тому, что до Нового года он в незначительной степени ослабнет. А впоследствии произойдёт обратное движение. Вряд ли что-либо большее можно сказать», — отметил экономист.

Для сохранения своих капиталов он посоветовал россиянам в преддверии праздников распределить деньги по разным кошелькам. И если уж вкладывать куда-то, лучше довериться национальной валюте, так как тому способствует процесс дедолларизации.