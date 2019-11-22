Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов успокоил НСН насчёт предновогодних скачков рубля.
Курс рубля ближе к Новому году может претерпеть ослабление до 64-65 рублей за доллар, предупреждают опрошенные РБК эксперты. Самый плохой сценарий дают специалисты Сбербанка — они прочат рублю падение до 67 единиц национальной валюты за единицу американской.
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН отметил традиционность колебаний валюты накануне Нового года. По его мнению, резких скачков рубль к праздникам не готовит, однако нельзя исключать небольшого ослабления с последующим незначительным укреплением.
«Я придерживаюсь точки зрения, что курс рубля нашёл какое-то новое состояние, и серьёзных изменений в ближайшее время от него ожидать не приходится. Нет факторов, которые говорили бы о том, что он должен рухнуть или укрепиться. В то же время сезонные колебания, происходящие с рублём, когда спрос на него меняется до Нового года и после, конечно, может привести к тому, что до Нового года он в незначительной степени ослабнет. А впоследствии произойдёт обратное движение. Вряд ли что-либо большее можно сказать», — отметил экономист.
Для сохранения своих капиталов он посоветовал россиянам в преддверии праздников распределить деньги по разным кошелькам. И если уж вкладывать куда-то, лучше довериться национальной валюте, так как тому способствует процесс дедолларизации.
«Наверное, стоит диверсифицировать риски и хранить сбережения одновременно в нескольких валютах. Поскольку на поведение одной конкретной могут повлиять различные факторы, которые не коснутся других валют. Список твёрдых валют давно и хорошо всем известен: помимо доллара и евро это швейцарский франк, британский фунт стерлингов и японская иена. Но на каждую из них могут повлиять как факторы общего характера, так и индивидуальные. В целом, в последнее время с учётом, в том числе, стабильности рубля, произошла дедолларизация экономики в части финансирования внешнеэкономических операций. В части сбережений населения при почти нулевых ставках на депозиты в долларах или евро, очевидно, что россияне должны предпочитать хранить деньги в виде банковских вкладов в рублях, которые в последнее время выгоднее», — заключил эксперт.
Ранее в эфире НСН экономист Денис Ракша поставил под сомнение прогноз аналитиков Сбербанка, прочащих рублю ослабление до 67 рублей за доллар. По его мнению, серьёзных колебаний не ожидается, однако нельзя исключать вмешательство непредсказуемых факторов, способных резко изменить картину валютного рынка.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене