Россияне придумали, как сохранить и приумножить деньги

Граждане России всё чаще предпочитают инвестировать свободные средства, применяя такой механизм в качестве альтернативы депозитам. Речь идёт о паевых инвестиционных фондах, которые становятся всё более популярным вариантом хранения денег.

Как отмечает Ura.ru, к таким выводам пришел в ходе специального исследования Сбербанк.