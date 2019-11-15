Россияне придумали, как сохранить и приумножить деньги

15 ноября 201911:37

Граждане России всё чаще предпочитают инвестировать свободные средства, применяя такой механизм в качестве альтернативы депозитам. Речь идёт о паевых инвестиционных фондах, которые становятся всё более популярным вариантом хранения денег.

Как отмечает Ura.ru, к таким выводам пришел в ходе специального исследования Сбербанк.

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Снижение интереса к банковским вкладам аналитики связывают со снижением ставок по депозитам.

Опрос также показал, в каких валютах россияне предпочитают копить деньги. В крупных и средних городах откладывать получается у 62% семей.

Подавляющее число (94%) доверяют рублю. В американской валюте средства хранят 11% опрошенных, в евро — 9%.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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