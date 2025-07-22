Банки обрушили ставки по рублевым вкладам перед заседанием ЦБ
На фоне снижения ставок по рублевым вкладам в банках экономисты советуют вкладывать деньги в высококачественные корпоративные облигации.
На фоне осторожного снижения ключевой ставки Центробанком банки начали постепенно снижать среднюю максимальную процентную ставку по рублевым вкладам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщило издание «Коммерсантъ».
При этом в 2024 году темпы роста ставок по вкладам существенно опережали рост ключевой ставки, сейчас же наблюдается обратная ситуация: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до минимальных за последние десять месяцев 17,91% годовых, обрушившись на 4,37% за полгода. При этом ключевая ставка ЦБ снизилась всего на 1% — с 21% до 20%.
По прогнозам участников рынка, к концу года средние ставки по вкладам могут уменьшиться до 12-13%. При этом, по словам Набиуллиной, поводов для уверенного оптимизма пока еще нет. «В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки»,— подчеркнула она.
Впрочем, последующее формирование процентных ставок напрямую зависит не только от динамики курсов рубля, но и от бюджетной дисциплины. Так, рост бюджетных расходов или смягчение фискальной политики может как уменьшить темпы снижения ключевой ставки, так и вовсе привести к ее повышению, а сдержанные финансовые меры и стабильный курс рубля позволяют продолжать удешевлять кредитные расходы.
Вместе с тем и сейчас банки делают щедрые предложения клиентам — до 30% годовых, правда, как правило, такие проценты предлагаются на небольшие суммы (50-100 тысяч рублей) и на срок до трех месяцев. «Когда ставки во всех банках начинают снижаться, клиенты снова обращаются к рынку в поисках лучшего предложения, и как раз такие высокие ставки, пусть даже и не на долгий срок и с условиями на нового клиента, могут в моменте привлекать»,— пояснила проектный лидер Wealth Management Frank RG Мария Суховерова. Привлекать дорогие депозиты на долгий срок банки не рискуют, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки.
Сегодня у клиентов наиболее востребованы вклады на срок до полугода — здесь максимальные процентные ставки: доля коротких вкладов все еще более 70%, однако постепенно растет и интерес к длинным депозитам. Высокие проценты чаще всего доступны, если выполняются дополнительные условия — например, регулярные зачисления зарплаты на карту, оформление дополнительных банковских продуктов или инвестирование.
При этом гораздо более существенно, чем по вкладам, снизились ставки по накопительным счетам. По окончании приветственного периода максимальные проценты редко превышают 19% годовых, а накопительные счета все более востребованы для ежедневного использования. Отмечается, что для клиентов важны не только размеры ставок, но и удобство пользования сервисами.
ВКЛАДЫВАЕМСЯ В ОБЛИГАЦИИ
Тем временем очередное заседание Центробанка, на котором будет озвучен размер ключевой ставки, состоится уже 25 июля. В преддверии него экономист, бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов посоветовал россиянам в эфире телеканала РБК зафиксировать высокую ключевую ставку. По его мнению, необходимо найти инструменты, позволяющие получать доходы выше ключевой ставки, например, высококачественные корпоративные облигации.
В качестве примера Задорнов упомянул недавний выпуск секьюритизированных облигаций Сбербанка, где купон по классу А составляет 20,3%, а погашение ожидается в мае 2034 года. По его словам, фиксировать ставку по вкладам необходимо, избегая привязанных к ключевой ставке депозитов. Экономист порекомендовал фиксировать ставки на полгода, даже если они составляют 18% или 19%.
Вместе с тем говорить о победе над инфляцией пока рано, отметил Задорнов, поэтому необходимо оставить возможность для маневра. По его мнению, о резком снижении ключевой ставки до 17% годовых речь не идет из-за отсутствия объективных причин, скорее всего, ЦБ снизит ставку до 18-19%.
СЛОМАННЫЙ ХРЕБЕТ ЭКОНОМИКИ
Вместе с тем производственному сектору не поможет снижение ключевой ставки даже 7% — его рентабельность ниже, а кредит для развития по-прежнему запредельный, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Это как с человеком: если ему сломать хребет, а потом сделать “как было”, то так уже не будет. То же самое с экономикой: 21% или 20% — хребет сломали. Кредит все равно остается запретительно дорогим. Потому что, например, рентабельность обрабатывающей промышленности сейчас составляет 6%. Таким образом, разница между 7% ключевой ставки и 20% с точки зрения доступности кредита для производительного сектора не критична. Она существенна для финансовых спекулянтов, для экспортеров сырья, для торговли. Однако для тех, кто создает основную часть богатства и могущества России, это не имеет значения», — сказал Делягин.
Прогнозировать же действия Центробанка довольно сложно, поскольку они порой противоречат друг другу, отметил собеседник НСН.
«Как показывают многочисленные примеры, Банк России сам не знает, что он будет делать в горизонте даже полугода. Потому что бывали случаи, когда он давал многочисленные сигналы рынку, скажем, о снижении ставки, но в итоге, наоборот, повышал её. Сейчас, я думаю, будет снижение до 18%, и к концу года - до 16%. Однако у нас нет перспективы даже в три года с нынешней финансовой политикой Банка России. Инфляция вызвана не монетарными причинами, а произволом монополий. Государство данный фактор устранить не может, поскольку считает, что борьба с произволом монополий означает ограничение рыночной свободы. Соответственно, инфляция никуда не денется», — подытожил он.
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