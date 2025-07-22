Впрочем, последующее формирование процентных ставок напрямую зависит не только от динамики курсов рубля, но и от бюджетной дисциплины. Так, рост бюджетных расходов или смягчение фискальной политики может как уменьшить темпы снижения ключевой ставки, так и вовсе привести к ее повышению, а сдержанные финансовые меры и стабильный курс рубля позволяют продолжать удешевлять кредитные расходы.

Вместе с тем и сейчас банки делают щедрые предложения клиентам — до 30% годовых, правда, как правило, такие проценты предлагаются на небольшие суммы (50-100 тысяч рублей) и на срок до трех месяцев. «Когда ставки во всех банках начинают снижаться, клиенты снова обращаются к рынку в поисках лучшего предложения, и как раз такие высокие ставки, пусть даже и не на долгий срок и с условиями на нового клиента, могут в моменте привлекать»,— пояснила проектный лидер Wealth Management Frank RG Мария Суховерова. Привлекать дорогие депозиты на долгий срок банки не рискуют, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки.

Сегодня у клиентов наиболее востребованы вклады на срок до полугода — здесь максимальные процентные ставки: доля коротких вкладов все еще более 70%, однако постепенно растет и интерес к длинным депозитам. Высокие проценты чаще всего доступны, если выполняются дополнительные условия — например, регулярные зачисления зарплаты на карту, оформление дополнительных банковских продуктов или инвестирование.

При этом гораздо более существенно, чем по вкладам, снизились ставки по накопительным счетам. По окончании приветственного периода максимальные проценты редко превышают 19% годовых, а накопительные счета все более востребованы для ежедневного использования. Отмечается, что для клиентов важны не только размеры ставок, но и удобство пользования сервисами.

ВКЛАДЫВАЕМСЯ В ОБЛИГАЦИИ

Тем временем очередное заседание Центробанка, на котором будет озвучен размер ключевой ставки, состоится уже 25 июля. В преддверии него экономист, бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов посоветовал россиянам в эфире телеканала РБК зафиксировать высокую ключевую ставку. По его мнению, необходимо найти инструменты, позволяющие получать доходы выше ключевой ставки, например, высококачественные корпоративные облигации.