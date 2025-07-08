Диетолог усмотрела зависимость ожирения россиян от высокой ключевой ставки

Чем выше уровень жизни населения и ниже ключевая ставка, тем процент страдающих ожирением жителей ниже, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Россияне не могут позволить себе покупать качественные продукты питания, поэтому заменяют высокобелковую пищу быстрыми углеводами, в том числе сладким, заявила НСН диетолог Марият Мухина.

Четверть взрослых россиян страдает от ожирения, по данным Минздрава. Одной из причин «чумы XXI века» ученые и врачи считают неправильное питание и нарушение пищевого поведения, в частности неудержимую любовь к сладкому. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, россияне потребляют сахара в пять раз больше положенной нормы. Диетолог Мухина объяснила, почему россияне переходят на высококалорийные продукты.

«Ожирение – это социальная проблема. Есть закономерность, что в странах с низкой ключевой ставкой намного меньше и уровень ожирения. Например, в Швейцарии, где ключевая ставка 0%, от ожирения страдают только 13% жителей. В Японии со ставкой 0,25% этим заболеванием страдает до 10% населения. То есть доступность продуктов высокого качества напрямую зависит от состояния экономики. Потому что высокая стоимость денег делает очень дорогим весь сельскохозяйственный процесс. Выращивание коровы, урожая - это не быстрые обороты денег. В России люди покупают дешевые некачественные продукты с большим количеством растительных жиров, гидрогенизированных жиров. На натуральный, качественный, дорогой продукт от фермера у них нет денег», - объяснила Мухина.

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Россиян тянет на сладкое, потому что полезную высокобелковую пищу они вынуждены подменять быстрыми углеводами.

«Когда недоступна качественная белковая еда (творог, мясо, рыба), человек будет насыщаться жирненьким, сладкими напитками и сладким мучным, которые дают быстрые углеводы, быстрое насыщение, но опять же скачок инсулина и быстрый голод. Такой порочный круг. Сварить кусок мяса - дорого, а съесть какую-нибудь плюшку по дороге - по карману», - отметила диетолог.

Поскольку ожирение - социально значимое заболевание, в нем имеет место и фактор пищевого поведения, основанный на стрессе и высокой тревожности. Добавить сюда, по словам диетолога, следует и сидячий образ жизни. Чтобы справиться с вредными пищевыми зависимостями, она посоветовала переключиться на получение радости от жизни, не связанной с едой.

«Это очень мощная ежедневная работа над собой. Получение удовольствия не только от еды, а от активного отдыха, спорта, любви, отношений, секса, общения с детьми и домашними животными», - считает Мухина.

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ФОТО: ТАСС/Олег Елков
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