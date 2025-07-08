Россияне не могут позволить себе покупать качественные продукты питания, поэтому заменяют высокобелковую пищу быстрыми углеводами, в том числе сладким, заявила НСН диетолог Марият Мухина.

Четверть взрослых россиян страдает от ожирения, по данным Минздрава. Одной из причин «чумы XXI века» ученые и врачи считают неправильное питание и нарушение пищевого поведения, в частности неудержимую любовь к сладкому. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, россияне потребляют сахара в пять раз больше положенной нормы. Диетолог Мухина объяснила, почему россияне переходят на высококалорийные продукты.

«Ожирение – это социальная проблема. Есть закономерность, что в странах с низкой ключевой ставкой намного меньше и уровень ожирения. Например, в Швейцарии, где ключевая ставка 0%, от ожирения страдают только 13% жителей. В Японии со ставкой 0,25% этим заболеванием страдает до 10% населения. То есть доступность продуктов высокого качества напрямую зависит от состояния экономики. Потому что высокая стоимость денег делает очень дорогим весь сельскохозяйственный процесс. Выращивание коровы, урожая - это не быстрые обороты денег. В России люди покупают дешевые некачественные продукты с большим количеством растительных жиров, гидрогенизированных жиров. На натуральный, качественный, дорогой продукт от фермера у них нет денег», - объяснила Мухина.