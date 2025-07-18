Рубль в помощь: Экономист назвал «сезонной» победу России над инфляцией
Большое замедление инфляции дало падение курса доллара, но в конце года рубль уйдет в сторону 90-95 за доллар, заявил НСН Георгий Остапкович.
Инфляция в России замедляется из-за сезонных факторов, а также из-за укрепления рубля, Центробанк тоже помог в этой борьбе, но говорить о победе еще рано, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Июньский рост цен в России серьезно замедлился, что можно считать значимым признаком того, что борьба Центрального банка с инфляцией дала первые результаты после того, как регулятор долгое время проводил сверхжесткую денежно-кредитную политику. Об этом сообщило агентство Bloomberg, опубликовавшее статью «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией». Остапкович отметил, что инфляция всегда замедляется летом.
«Рановато говорить о победе, еще Булгаков писал, что не следует читать до обеда газет – это портит настроение и аппетит. По поводу нашей инфляции лучше слушать ЦБ, Минфин и Минэкономики. Инфляция замедляется, это факт, но она замедляется каждый год в мае, июне и июле. Потому что выходит отечественный производитель, особенно в овощном и ягодном сегменте. На эту продукцию приходится самый большой вес в инфляции, она всегда до сентября падает. В августе бывает ноль или даже минус. Но в сентябре-октябре инфляция пойдет вверх», - объяснил он.
По его словам, укрепление рубля также влияет на инфляцию, а Центробанку удалось решить ряд задач, но пришлось «замедлить экономику».
«Плюс большое замедление инфляции дало падение курса доллара. Рубль укрепляется, импортный товар становится дешевле. Инфляция состоит из трех компонентов: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Самое большое снижение в этом случае в непродовольственных товарах. Бытовая техника и подобные товары очень подешевели, так как рубль укрепляется. Но прогноз такой, что в конце года рубль уйдет в сторону 90-95. Процесс замедления инфляции – это позитивный факт, но большой радости я бы здесь не испытывал. ЦБ добился какого-то эффекта, это тоже очевидно. Если бы ЦБ не поднял ключевую ставку, у нас годовая инфляция была бы не 7-8, а 23-24%. Но при этом экономика замедлилась, так как кредиты стали запретительными. Тут вот такие чаши весов», - заключил собеседник НСН.
Ранее аналитики высказали мнение, что в 2025 году инфляция составит 6,8%, в 2026 и 2027 годах — 4,7% и 4,3% соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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