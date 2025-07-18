По его словам, укрепление рубля также влияет на инфляцию, а Центробанку удалось решить ряд задач, но пришлось «замедлить экономику».

«Плюс большое замедление инфляции дало падение курса доллара. Рубль укрепляется, импортный товар становится дешевле. Инфляция состоит из трех компонентов: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Самое большое снижение в этом случае в непродовольственных товарах. Бытовая техника и подобные товары очень подешевели, так как рубль укрепляется. Но прогноз такой, что в конце года рубль уйдет в сторону 90-95. Процесс замедления инфляции – это позитивный факт, но большой радости я бы здесь не испытывал. ЦБ добился какого-то эффекта, это тоже очевидно. Если бы ЦБ не поднял ключевую ставку, у нас годовая инфляция была бы не 7-8, а 23-24%. Но при этом экономика замедлилась, так как кредиты стали запретительными. Тут вот такие чаши весов», - заключил собеседник НСН.

Ранее аналитики высказали мнение, что в 2025 году инфляция составит 6,8%, в 2026 и 2027 годах — 4,7% и 4,3% соответственно, передает «Радиоточка НСН».

