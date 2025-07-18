СМИ: Россия успешно борется с инфляцией

Банк России доказал эффективность своих способов борьбы с инфляцией, темпы роста цен в РФ заметно снизились в июне. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что годовой уровень инфляции сохраняется на отметке 9% при целевых 4%. Однако в моменте рост цен соответствует целевому показателю, намеченному регулятором.

По данным СМИ, в России следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка. Как ожидается, оно случится раньше и станет более значительным, чем прогнозировалось.

Ранее аналитики высказали мнение, что в 2025 году инфляция составит 6,8%, в 2026 и 2027 годах — 4,7% и 4,3% соответственно, пишет Ura.ru.

