На пороге нищеты. В России растёт число бедняков

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России выросло на 0,2 процентных пункта во втором квартале 2019 года, сообщили в Росстате. В целом доля бедных граждан составила 12,7% от населения — более 18 миллионов человек.

Такой рост в ведомстве объяснили увеличением величины прожиточного минимума на 7,1%, в то время как инфляция составила 5%, а рост среднедушевых доходов 5,6%. Отмечается, что при увеличении прожиточного минимума на величину, равную инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%.

Другие причины бедности в России видит член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. В эфире НСН он обвинил Росстат в занижении реальных данных о числе бедных россиян.