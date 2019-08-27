Не как в Китае. Почему доходы россияне не растут?

«Медленный рост российской экономики обусловлен не санкциями, а ставкой на экспортные поставки. Что, наращивая вывоз, мы получим более высокие темпы роста. Но мировой рынок эти планы не оправдывает. И вторая ставка – потребительский спрос. Этого не произошло. Для роста внутреннего потребления нужны усилия государства. Таких планов мы пока не увидели. Увеличить спрос государство может за счет повышения доходов бюджетников – врачей, учителей, медсестёр, преподавателей вузов и колледжей. И нужно, чтобы потребление этих людей было направлено на внутренний рынок – на приобретение жилья, мебели, одежды. Для этого необходимо принять целый ряд решений, например, вводить стандарты школьной формы, вводить форму для чиновников. Активизировать покупку жилья по льготным ипотечным кредитам. Гарантировать, что они не потеряют работу. Тут целый комплекс мероприятий должен быть. Китай растет быстрее мировых темпов именно потому, что он активно задействует возможности внутреннего спроса», — отметил Колташов.

Бедность населения — одна из самых страшных бед, которые могут постичь страну. И поскольку в России почти 20 % семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения, по данным ВШЭ, борьба с нищетой должна быть приоритетной темой внутренней повестки, отметил в беседе с НСН глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Цифра эта печальная. Я думаю, если провести более масштабное исследование, эта цифра может стать ещё более печальной. Мы неоднократно выезжали в регионы на специальном поезде, останавливались на маленьких станциях, посмотрели, как живут люди. Это нищета, безработица. Многодетные семьи порой только из-за пособий на детей и выживают. Помогает еще только хозяйство или собственный огород. Ничего хорошего в этом нет. С плохой государственной обеспеченностью не может быть сильного государства с сильной экономикой. Нужно стремиться к исправлению ситуации. Борьба с бедностью, повышение доходов, рост заработной платы – это приоритеты. Социальная изоляция – это определенная психологическая травма для детей из этих семей, это рамки для их развития, это все в будущем сыграет негативную роль. Чем больше таких случаев, тем больше рисков для нашего государства», — заключил парламентарий.

Добавим, накануне президент России Владимир Путин признал в ходе совещания, на котором присутствовал и глава Минэкономразвития, что даже с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы россиян растут медленно. По его словам, такое положение дел не может не беспокоить.

