Саботаж и нехватка денег. Зарплаты бюджетников не дотянули до майского указа

«Основная причина проблемы с бюджетниками — это, конечно, нехватка денег. Но есть и скрытый саботаж, нежелание повышать заработную плату, чтобы не создавать прецедент в регионе таких людей, которые хорошо зарабатывают, при этом выполняя работу на государство. Интересно и то, что не хотят повышать зарплату в реальности, а повышают только ставки. То есть, повышение ставок — это чаще всего такая форма имитации повышения оплаты труда. Скорее всего, проблема будет решена, только если в России будет установлена единая сетка ставок для всех бюджетников во всех регионах с отличием в оплате тем, кто работает на Севере, в опасных местах, в отдалённой местности. Такой шаг мог бы несколько приблизить изменения. Ну и, конечно, выделение средств, контроль над ними», — заключил Колташов.

Напомним, в июне Счётная палата отчиталась, что майский указ президента России о повышении заработной платы медицинских работников не смогли выполнить 50 из 85 регионов страны. Указы Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году. В послании Федеральному собранию в феврале текущего года глава государства потребовал от региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе.



