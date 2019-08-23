Саботаж и нехватка денег. Зарплаты бюджетников не дотянули до майского указа
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал НСН, почему только четыре региона полностью выполнили майские указы по оплате труда бюджетников.
Только в четырёх регионах России полноценно выполняются майские указы президента от 2012 года о повышении зарплат бюджетникам, сообщает РБК. В их число вошли Ленинградская область, Пензенская, Алтайский край и Чечня. В остальных регионах целевые показатели отстают от нормы хотя бы по одной из дюжины категорий сотрудников бюджетного сектора.
Главная причина — нехватка денег, заявил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако ключ к решению проблемы не только в более щедром распределении средств, но и в перерасчёте ставок для работников бюджетной сферы, убеждён экономист (слушайте аудио).
«Основная причина проблемы с бюджетниками — это, конечно, нехватка денег. Но есть и скрытый саботаж, нежелание повышать заработную плату, чтобы не создавать прецедент в регионе таких людей, которые хорошо зарабатывают, при этом выполняя работу на государство. Интересно и то, что не хотят повышать зарплату в реальности, а повышают только ставки. То есть, повышение ставок — это чаще всего такая форма имитации повышения оплаты труда. Скорее всего, проблема будет решена, только если в России будет установлена единая сетка ставок для всех бюджетников во всех регионах с отличием в оплате тем, кто работает на Севере, в опасных местах, в отдалённой местности. Такой шаг мог бы несколько приблизить изменения. Ну и, конечно, выделение средств, контроль над ними», — заключил Колташов.
Напомним, в июне Счётная палата отчиталась, что майский указ президента России о повышении заработной платы медицинских работников не смогли выполнить 50 из 85 регионов страны. Указы Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году. В послании Федеральному собранию в феврале текущего года глава государства потребовал от региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе.
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