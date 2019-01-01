Онищенко объяснил запрет Белоруссии на импорт российских конфет
Белоруссия запретила ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо». В кондитерском изделии была найдена кишечная палочка. Об этом сообщила «Лидская газета» со ссылкой на представителя белорусского Госстандарта. Известно, что бактерии обнаружили в партии конфет, закупленных лидским комбинатом для реализации в школьных столовых. В результате лабораторных испытаний выяснилось, что российская продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Госстандарт отмечает, что причины появления бактерий в конфетах могут быть самыми разными - от загрязнения сырья до неправильной упаковки и хранения. По результатам исследований Госстандарт выдал предписание о запрете реализации опасных конфет, а также запретил их ввоз в Белоруссию.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с НСН заверил, что запрет со стороны Белоруссии на ввоз российских конфет лишь временная мера. По его словам, он будет снят после необходимых проверок.
«Я не думаю, что они ее запретили на постоянной основе. Тем более, что сейчас идет вопрос о контаминации. Как правило, в какой-то отдельной партии обнаруживается. Это у нас обычная практика, когда мы даем по всей стране команду, например, “такой-то” продукт “такой-то” партии, изготовленный “тогда-то” изъять из оборота. Но это, как правило, не когда кишечная палочка, а более серьезные вещи обнаруживают. Затем уже начинают разбираться. Потому что, как правило, запрещают производство, а тут один вид продукции. Скорее всего, речь идет о партии, которая была произведена с нарушением технологий. Это в общем-то рутинная вещь. Проверять в первую очередь должен производитель, потому что это же не государственная, а частная компания», - рассказал Онищенко.
В свою очередь председатель Союза потребителей России Петра Шелища отметил в эфире НСН, что говорить о фальсификации результатов проверки нет никаких оснований. Однако он также указал на взаимосвязь запретов. По его словам, отчасти Белоруссия таким жестом отвечает на подобные российские «санкции».
«Конечно, мы все наблюдаем, что после запретов с одной стороны, довольно быстро следуют запреты с другой стороны, это заставляет полагать, что каждый запрет привлекает обостренное внимание другой стороны к возможным нарушениям. В то же время я не сомневаюсь, что нарушения вполне реальные. Надзорные органы государств не позволят себе тут что-то фальсифицировать. Есть международные процедуры таких экспертиз. Если кого-то поймают на том, что он фальсифицировал результаты и назвал опасным то, что таковым не является, то это потеря репутации и вообще очень серьезная история. Поэтому я практически не сомневаюсь, что находят реальные совершенно дефекты в продукции. Ну а то, что это происходит обычно быстро после принятия мер другой стороной, заставляет думать, что в обычной обстановке, когда все тихо и спокойно, не так внимательно контролируют безопасность продукции. Это, конечно, не может не беспокоить. Я полагаю, что для добросовестных производителей всякого рода такие факты являются основанием для серьезного анализа и пересмотра своей системы обеспечения безопасности», - заключил Шелищ.
Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, какие плюсы получила Белоруссия после скандала с российской некачественной нефтью.
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