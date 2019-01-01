Онищенко объяснил запрет Белоруссии на импорт российских конфет

В свою очередь председатель Союза потребителей России Петра Шелища отметил в эфире НСН, что говорить о фальсификации результатов проверки нет никаких оснований. Однако он также указал на взаимосвязь запретов. По его словам, отчасти Белоруссия таким жестом отвечает на подобные российские «санкции».

«Конечно, мы все наблюдаем, что после запретов с одной стороны, довольно быстро следуют запреты с другой стороны, это заставляет полагать, что каждый запрет привлекает обостренное внимание другой стороны к возможным нарушениям. В то же время я не сомневаюсь, что нарушения вполне реальные. Надзорные органы государств не позволят себе тут что-то фальсифицировать. Есть международные процедуры таких экспертиз. Если кого-то поймают на том, что он фальсифицировал результаты и назвал опасным то, что таковым не является, то это потеря репутации и вообще очень серьезная история. Поэтому я практически не сомневаюсь, что находят реальные совершенно дефекты в продукции. Ну а то, что это происходит обычно быстро после принятия мер другой стороной, заставляет думать, что в обычной обстановке, когда все тихо и спокойно, не так внимательно контролируют безопасность продукции. Это, конечно, не может не беспокоить. Я полагаю, что для добросовестных производителей всякого рода такие факты являются основанием для серьезного анализа и пересмотра своей системы обеспечения безопасности», - заключил Шелищ.

Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, какие плюсы получила Белоруссия после скандала с российской некачественной нефтью.

