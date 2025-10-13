Евросоюз продлил санкции за «использование химического оружия»

Указанные ограничения касаются 25 физических и шести юридических лиц. Их активы подлежат заморозке, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов запрещено - как прямо, так и косвенно.

«Режим санкций направлен на содействие усилиям ЕС по противодействию распространению и применению химоружия, а также на поддержку реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении (КХО)», - говорится в сообщении.

Ранее Великобритания включив в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

