Евросоюз продлил санкции за «использование химического оружия»

Евросоюз автоматически продлил до 16 октября 2026 года действие индивидуальных санкций «за распространение и применение химического оружия». Об этом заявили в Совете ЕС.

Указанные ограничения касаются 25 физических и шести юридических лиц. Их активы подлежат заморозке, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов запрещено - как прямо, так и косвенно.

«Режим санкций направлен на содействие усилиям ЕС по противодействию распространению и применению химоружия, а также на поддержку реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении (КХО)», - говорится в сообщении.

Ранее Великобритания включив в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСанкции ЕСХимическое Оружие

