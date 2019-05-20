Белоруссия готова возобновить транзит топлива по трубопроводу «Дружба»

Она сообщила, что в данный момент Минск находится в ожидании от Украины и Польши подтверждения, чтобы возобновить транзит нефти. Костюченко добавила, что Белоруссия готова прокачке, однако точных сроков возобновления работы «Дружбы» не сообщила. По предположению Reuters, транзит может начаться уже сегодня, 20 мая.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаевв эфире НСН рассказал, какие плюсы получила Белоруссия после скандала с российской некачественной нефтью.

