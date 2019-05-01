В США заподозрили Россию в планах аннексии Белоруссии

Россия наращивает свои усилия по аннексии Белоруссии, пишет обозреватель американского издания The National Interest Дэвид Акс.

«Эти попытки показывают продолжение стабильной экспансии России вдоль западной границы. В 2008 году Россия вторглась в соседнюю Грузию, в конечном счете, аннексировав большие части страны. Шесть лет спустя Россия вторглась на стратегически важный Крымский полуостров, принадлежащий Украине, и аннексировала его, в то же время поддерживая пророссийские сепаратистские силы на востоке Украины», — цитирует статью NI спецкор НСН.

Автор материала также упоминает якобы вмешательство России в американские и европейские выборы, которое Москва официально отрицает.

Согласно отчету вашингтонского Института по изучению войны от 14 мая, «Кремль стратегически заинтересован в консолидации контроля над Беларусью и обеспечении долгосрочного сближения ее правительства и народа с Россией. К такому выводу пришли аналитики Мейсон Кларк и Наталья Бугаева, сообщает The National Interest.

По данным аналитического центра, результатом консолидации российского влияния станет так называемое «Союзное государство», состоящее из России и Белоруссии.

Президенту России Владимиру Путину приписывается опасение «цветной революции» или другого движения по интеграции Белоруссии с Западом после ухода лидера страны Александра Лукашенко.