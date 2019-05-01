В США заподозрили Россию в планах аннексии Белоруссии
Американское издание The National Interest задалось вопросом, пытается ли Россия захватить Белоруссию. Подробнее в материале НСН.
Россия наращивает свои усилия по аннексии Белоруссии, пишет обозреватель американского издания The National Interest Дэвид Акс.
«Эти попытки показывают продолжение стабильной экспансии России вдоль западной границы. В 2008 году Россия вторглась в соседнюю Грузию, в конечном счете, аннексировав большие части страны. Шесть лет спустя Россия вторглась на стратегически важный Крымский полуостров, принадлежащий Украине, и аннексировала его, в то же время поддерживая пророссийские сепаратистские силы на востоке Украины», — цитирует статью NI спецкор НСН.
Автор материала также упоминает якобы вмешательство России в американские и европейские выборы, которое Москва официально отрицает.
Согласно отчету вашингтонского Института по изучению войны от 14 мая, «Кремль стратегически заинтересован в консолидации контроля над Беларусью и обеспечении долгосрочного сближения ее правительства и народа с Россией. К такому выводу пришли аналитики Мейсон Кларк и Наталья Бугаева, сообщает The National Interest.
По данным аналитического центра, результатом консолидации российского влияния станет так называемое «Союзное государство», состоящее из России и Белоруссии.
Президенту России Владимиру Путину приписывается опасение «цветной революции» или другого движения по интеграции Белоруссии с Западом после ухода лидера страны Александра Лукашенко.
«Кремль также намерен расширить свою военную базу в Белоруссии, чтобы увеличить свою угрозу границам Украины и НАТО. Путин может даже рассматривать руководство Союзным государством как жизнеспособное средство остаться у власти после окончания его последнего срока в качестве российского президента в 2024 году», — цитирует американских аналитиков спецкор НСН.
Отметим, что о возможности объединения России с Белоруссией ранее писал Bloomberg. Источники, близкие к Кремлю, сообщили изданию, что среди рассматриваемых вариантов продления правления Владимира Путина после 2024 года «принуждение соседней Белоруссии к объединению с Россией для создания нового государства, чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения». Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположения американского издания Bloomberg о будущем Владимира Путина «вольными упражнениями».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу